Internationaler Autodiebstahl: Vier Tatverdächtige in Haft

Der sächsischen Polizei ist ein Schlag gegen international agierende mutmaßliche Autodiebe gelungen. Der 28 Jahre alte Hauptverdächtige - ein Mann aus Polen - und drei Landsleute im Alter von 30, 31 und 45 Jahren befinden sich in Untersuchungshaft, wie das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) am Montag mitteilte. Ihnen wird vorgeworfen, Autos der Marke Audi in Deutschland entwendet und auf verschiedenen Routen nach Polen gebracht zu haben.

Eine Sonderkommission des LKA Sachsen ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Zwickau seit Ende 2017 gegen die Gruppe wegen schweren Bandendiebstahls. Der 28-Jährige konnte im Juni identifiziert und international zur Fahndung ausgeschrieben werden, hieß es. Am vergangenen Donnerstag entdeckten Beamte aus Bayern ihn zusammen mit den anderen Männern in einem polnischen Leasingfahrzeug.

Die Polizei beschlagnahmte unter anderem Werkzeuge zum Öffnen von Autos, Mobiltelefone, SIM-Karten und mobile Navigationsgeräte. Wie viele Fahrzeuge bereits über die Grenze gebracht wurden, ist noch unklar. Die Bande soll in Sachsen, Bayern und auch Brandenburg aktiv gewesen sein.