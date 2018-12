Internationale Pflegeschule beginnt im Oktober 2019

Die neue internationale Pflegeschule mit je einer Niederlassung in Kempten und Memmingen beginnt nächsten Oktober mit dem Schulbetrieb. Eigentlich hätte es schneller gehen sollen. So war geplant, in der Kemptener Niederlassung bereits diesen Herbst Schüler zu unterrichten. Im Blick hatten die Projektbeteiligten vom Kolping Bildungswerk, der Allgäu GmbH und einer vergleichbaren Kolping-Bildungseinrichtung in Stuttgart das Anwerben von interessierten Vietnamesen. Weil aber erst im Frühsommer die Genehmigung für den Schulbetrieb vorhanden war, konnten offenbar bis zum eigentlich anvisierten Start nicht mehr genug Schüler angeworben werden. Weshalb der Unterrichtsstart verschoben werden musste.

„Die Genehmigung war sehr spät da. Wir mussten schließlich auch mit den Ausländerbehörden über die Prozedur für die anvisierten Schüler reden. Es geht dabei vor allem um Vietnamesen“, berichtet Frank Jelitto, einer der Geschäftsführer des Kolping Bildungswerk Augsburg sowie Chef der gegründeten Schulgesellschaft. Am Schluss seien in der verfügbaren Zeit für die Anwerbung zu wenige Interessenten zusammengekommen, um bereits diesen Herbst mit der Schule starten zu können.

Langsame Bürokratie

Silvia Knips von der Allgäu GmbH beklagt in diesem Zusammenhang, das Genehmigungsverfahren für die Schule sei „schon sehr langwierig“ gewesen. „Das sind Prozesse, die im Hinblick auf unseren Fachkräftemangel in der Pflege sehr langsam vonstattengehen“, sagt Knips. Nach ihrer Erfahrung sei der Freistaat deutlich langsamer als beispielsweise der baden-württembergische Nachbar.

Grundgedanke der internationalen Pflegeschule ist das Erschließen eines zusätzlichen Personalreservoirs für Pflegekräfte. „Allein durch unseren eigenen Nachwuchs können wir das Fachkräfteproblem im Pflegebereich nicht lösen“, attestiert Knips. Deshalb sollen Leute aus dem Ausland hierher geholt werden. Die Schule möchte dabei auch Hilfestellungen beim Visumsantrag oder bei der Wohnungssuche geben. Schulbeauftragte sollen den Interessenten bei der Integration in Deutschland helfen. „Es ist also ein deutlich anderes Konzept als das einer üblichen Berufsschule“, betont Schulchef Jelitto.

Laut den Plänen soll über die internationale Pflegeschule künftig ein Viertel des Bedarfs an Pflegekräften im Allgäu und dem bayerischen Bodensee abgedeckt werden. Es gibt erst einmal zwei Standorte. Nächsten Herbst wird neben der Einrichtung in Kempten auch eine Schule in Memmingen aufmachen.

Jeder der beiden Standorte erhält eine einjährige Altenpflegehilfeschule sowie eine dreijährige Altenpflegeschule. Wie Jelitto sagt, sei es angedacht, die Struktur auf weitere Städte des Allgäus auszuweiten. Dabei geht es auch um kurze Wege für die Schüler. Sie sollen jeweils eine Hälfte der Ausbildung in der Schule und eine Hälfte in einem Betrieb verbringen.

Schulträger ist das Kolping Bildungswerk. Es hält 80 Prozent der Anteile. Zehn Prozent hat die regionale Standort- und Marketinggesellschaft Allgäu GmbH. Der Rest liegt bei der internationalen Pflegeschule in Stuttgart. Sie gilt auch als Vorbild. Angeworbene Schüler, die im Herbst nicht in Kempten anfangen konnten, wurden dorthin umgeleitet.