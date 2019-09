Insolvenzverwalter soll eine Million Euro abgezweigt haben

Von Anne Laaß

Ein Wechsel kann durchaus schwierig sein, aber manchmal ist er unumgänglich. So geschehen bei der Bilharzschule in Sigmaringen. Ende Juli ist die Schule sprichwörtlich vom Netz genommen worden. Mit anderen Worten: Weder telefonisch noch per E-Mail waren das Sekretariat noch die Rektorin zu erreichen. Nun sind beinahe sechs Wochen Sommerferien vorbei, getan hat sich in dieser Zeit jedoch kaum etwas. Wer versucht, den Telefonanschluss zu erreichen, landet somit im Nirgendwo.