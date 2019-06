Inside „Purple Rain“: Prince-Biografie erscheint im Herbst

Fans des US-Musikers Prince dürfen sich den 29. Oktober 2019 rot im Kalender anstreichen. An dem Tag erscheinen die Memoiren des 2016 verstorbenen Multitalents („Kiss“, „Purple Rain“) unter dem Titel „The Beautiful Ones“. Das Buch ist Princes letztes großes Projekt, an dem er bis zu seinem Tod „fieberhaft“ gearbeitet habe, schreibt der Münchner Heyne Verlag, der die deutsche Fassung veröffentlicht. Die unvollendete Autobiografie entstand demnach in enger Zusammenarbeit mit dem US-Autor Dan Piepenbring und enthält neben bisher unveröffentlichten Bildern und Aufzeichnungen das handschriftliche Konzept für den Film „Purple Rain“ (1984).

Prince Rogers Nelson hätte am 7. Juli seinen 61. Geburtstag gefeiert. Der Grammy- und Oscar-Preisträger starb am 21. April 2016 an einer Schmerzmittel-Überdosis. Sein erstes Album veröffentlichte Prince 1978. Er war in den 1980er Jahren einer der einflussreichsten Popmusiker weltweit.

