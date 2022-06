Innenminister treffen sich zu Frühjahrskonferenz in Würzburg

Die Innenminister der Länder kommen heute in Würzburg zu ihrer dreitägigen Frühjahrskonferenz zusammen. Es ist bereits die 217. Sitzung dieser Art. Unter anderem soll der Katastrophen- und Bevölkerungsschutz verbessert und über die Kriminalität im Internet gesprochen werden. Zum Auftakt steht ein Austausch mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, dem Limburger Bischof Georg Bätzing, auf dem Programm. Im Lauf der Konferenz wird auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) dazustoßen.

Kritiker der Innenpolitik, darunter der Bayerische Flüchtlingsrat, haben eine Demonstration angekündigt, bei der unter anderem ein Bleiberecht für alle Kriegsflüchtlinge gefordert werden soll.

Der Vorsitzende der Konferenz, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), hat für den Katastrophenschutz mehr Geld vom Bund gefordert: zehn Milliarden Euro, um etwa das Sirenensystem flächendeckend wieder auf Vordermann zu bringen. Die Sirenen in Städten und Dörfern waren seit den 1990er Jahren nach und nach außer Betrieb genommen worden. Die Flutkatastrophe im Ahrtal hatte jedoch deutlich gemacht, dass Sirenen besonders in den Nachtstunden moderneren Systemen etwa auf Basis von Mobiltelefonen überlegen sind. Die Ressortchefs wollen sich in Würzburg auf den Aufbau eines Kompetenzzentrums zum Bevölkerungsschutz in Bonn verständigen.

Für den Kampf gegen Kriminalität im Internet hat Herrmann einen gemeinsamen Aktionsplan von Bund und Ländern gegen Desinformation und für eine wehrhafte Demokratie vorgeschlagen. Insgesamt stehen 25 Punkte auf der Tagesordnung.

© dpa-infocom, dpa:220531-99-498131/2