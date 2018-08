Innenminister Herrmann: Katastrophenschutz braucht mehr Geld

Der bayerische Katastrophenschutz braucht nach Einschätzung von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mehr Geld zur Bewältigung von Wetterextremen oder terroristischen Anschlägen. Im bayerischen Doppelhaushalt 2019/2020 sollen die finanziellen Mittel durch ein Sonderprogramm mit dem Namen „Katastrophenschutz Bayern 2030“ ergänzt und deutlich aufgestockt werden, wie das Ministerium am Montag in München mitteilte.

In Windischeschenbach in der Oberpfalz soll ein Ausbildungszentrum für besondere Einsatzlagen entstehen, betrieben von freiwilligen Hilfsorganisationen. Nach Ministeriumsangaben hatte Bayern im Doppelhaushalt 2017/2018 für Investitionen in den Katastrophenschutz 28,4 Millionen Euro bereitgestellt.