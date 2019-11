Innenminister Herrmann ist „Kavalier der Straße“

Spaziergänger, die am frühen Morgen gegen 7 Uhr an der Osterbucher Steige unterwegs gewesen sind, haben sich gewundert, als immer wieder ein Hubschrauber des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen dort seine Runden drehte. Der Grund war nicht die Suche nach einem Vermissten oder einem flüchtigen Einbrecher, sondern ein schwerer Unfall, der sich gegen 5.50 Uhr auf der Bundesstraße auf Höhe Mapal ereignet hat.

Zu diesem Zeitpunkt war eine 35 Jahre alte Autofahrerin auf der Bundesstraße aus Richtung Stuttgart kommend in Richtung ...