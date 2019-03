Ingolstadts Ex-OB muss sich Korruptionsverfahren stellen

Von Schwäbische Zeitung

Für zehn Jahre muss ein 46-jähriger aus Syrien stammender Mann ins Gefängnis, weil er im September vergangenen Jahres seine Ex-Frau in Berg zu töten versucht hat. Die Große Strafkammer am Landgericht, verurteilte den Mann bereits am dritten Verhandlungstag wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Ihr Ex-Mann wollte die 38-Jährige töten, weil sie sich einem anderen Mann zugewandt hatte. Nur Dank rascher, intensivmedizinischer Behandlung überlebte die Frau.