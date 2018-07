Ingolstadt verbietet Wildtier-Zirkusse auf Stadt-Flächen

In Ingolstadt dürfen künftig keine Zirkusse mehr gastieren, in denen gefährliche Wildtiere wie Bären, Elefanten oder Raubkatzen Kunststücke aufführen. Zumindest für städtische Flächen hat der Stadtrat ein generelles Auftrittsverbot beschlossen. Die Abstimmung ging mit 24 zu 22 Stimmen durchaus knapp aus. Das Verbot soll für alle künftigen Anfragen gelten, wie ein Stadtsprecher am Freitag sagte. Hintergrund der Entscheidung vom Donnerstagabend war eine Anfrage des Circus Krone für Weihnachten 2019. Der Verbotsantrag dazu kam von den Grünen. Zuerst hatte der „Donaukurier“ darüber berichtet.

Dem „Donaukurier“ zufolge zeigte sich Frank Keller, der Tierschutzbeauftragte des Circus Krone, sehr überrascht und enttäuscht über das Abstimmungsergebnis: „Dann gehen wir eben in die Städte, in denen wir noch erwünscht sind“, sagte er. Den Grünen zufolge haben sich bereits 100 Städte in Deutschland entschieden, dass auf ihren Flächen künftig nur noch Zirkusse ohne gefährliche Wildtiere auftreten dürfen.

Artikel des "Donaukuriers" zum Verbot

Antrag der Grünen in Ingolstadt zum Verbot von Wildtier-Zirkussen