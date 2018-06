Inflation in Bayern bleibt unverändert auf niedrigem Niveau

- Der Preisrutsch bei Heizöl und Kraftstoffen lässt die Inflation in Bayern nun schon den vierten Monat in Folge auf niedrigem Niveau verharren. Die jährliche Teuerungsrate lag auch im November bei 0,8 Prozent - wie zuvor schon im August, September und Oktober. Dies teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in München mit.

Im Vergleich zum Vormonat verbilligten sich Benzin und Diesel um 3,0 Prozent und Heizöl um 1,3 Prozent. Im Jahresvergleich zahlten Verbraucher für Heizöl sogar fast 9 Prozent weniger, Kraftstoffe waren um gut 4 Prozent günstiger. Für Nahrungsmittel zahlten die Verbraucher 0,4 Prozent weniger als im Oktober und 0,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.