Infineon steigt bei Schweizer Electronic ein

- Der Chip-Spezialist Infineon steigt beim Leiterplattenhersteller Schweizer Electronic ein. Infineon werde 9,4 Prozent an dem Technologieunternehmen übernehmen, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch mit. Entsprechende Verträge seien bereits unterzeichnet. Über den Preis wurde Stillschweigen vereinbart. Electronic stellt Leiterplatten her, die mit Chips bestückt werden, wie sie etwa Infineon herstellt. Die Platten werden etwa in Autos, Computern oder Telekommunikationssystemen verbaut. Da die Elektronik vor allem bei Fahrzeugen immer umfangreicher wird, aber der Platz für den Einbau nicht wächst, wollen beide Unternehmen eine Leiterplatte mit integrierten Leistungshalbleitern entwickeln.