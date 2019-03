Infineon beruft Linde-Manager zum Finanzvorstand

Die Große Koalition will zwei Gesetze durchsetzen, die Fahrverbote für ältere Diesel teilweise vermeiden und die zur Durchsetzung notwendigen Kontrollen rechtlich regeln sollen. Am heutigen Donnerstag stehen das Bundesimmissionsschutzgesetz und das Straßenverkehrsgesetz im Bundestag zur Abstimmung. Am Freitag passiert das Paket voraussichtlich den Bundesrat, so dass es im April in Kraft treten kann.

Für Dieselfahrer ist vor allem das erste Gesetz wichtig.