Industrieholding Pierer will Anteil an Leoni erhöhen

Der österreichische Leoni-Hauptaktionär will seinen Anteil an dem fränkischen Automobilzulieferer aufstocken. Die Pierer Industrie AG kündigte am frühen Dienstagabend ein Kaufangebot für bis zu knapp zehn Prozent des Aktienkapitals an dem Spezialisten für Bordnetze an.

Der Angebotspreis liegt mit 12,50 Euro pro Aktie unter dem Kurs, den die Leoni-Aktie vor Vorlage des Angebots erreicht hatte - der lag bei 13,40 Euro. Trotz des mauen Angebots machten die Anteilscheine einen Sprung um knapp 2 Prozent nach oben.

Die KTM-Mutter Pierer hält derzeit rund 15 Prozent an dem Industriekonzern Leoni, der in den letzten Jahren kontinuierlich an Marktwert verloren hat.

