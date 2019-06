Indoor-Sport beflügelt Outdoor-Messe: Klettern im Trend

Ein Jahr vor den Olympischen Sommerspielen in Tokio will die Sportbekleidungsbranche vom Trendsport Klettern profitieren. Bei der erstmals in München stattfindenden Messe Outdoor spielen die zwei Indoor-Sportarten Klettern und Bouldern eine wichtige Rolle. Messechef Klaus Dittrich und der Branchenverband European Outdoor Group wollen die Trends bei der Eröffnung am heutigen Sonntag präsentieren. Außerdem berichten die zwei Einzelhandelsketten Intersport und Sport 2000 über die Entwicklung ihrer Geschäfte.

Sowohl Klettern als auch Bouldern werden im kommenden Jahr erstmals bei den Olympischen Spielen vertreten sein, die Bekleidungsindustrie hofft auf eine Fortsetzung des rasanten Wachstums der vergangenen Jahre. Nach Schätzungen des Deutschen Alpenvereins (DAV) gibt es mittlerweile eine halbe Million Sportkletterer in Deutschland, der DAV betreibt an die 200 Kletterhallen. Beide Sportarten sind zwar ein Ableger des Bergsteigens, werden jedoch inzwischen überwiegend in der Halle praktiziert. Daneben stehen echte Outdoor-Sportarten wie Radfahren, Schwimmen und Bergsteigen.

Insgesamt präsentieren bei der Outdoor-Messe bis Mittwoch gut 1000 Aussteller aus 35 Ländern ihre Produkte. Die Messe fand früher in Friedrichshafen in Baden-Württemberg statt, ist aber auf Wunsch der Industrie nach München umgezogen.