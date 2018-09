Inbetriebnahme des Höchstleistungsrechners „SuperMUC-NG“

Der neue Höchstleistungsrechner in Garching bei München wird von heute an hochgefahren. Bayern Ministerpräsident Markus Söder und Wissenschaftsministerin Marion Kiechle (beide CSU) werden um 10.30 Uhr symbolisch den Startknopf für den SuperMUC-NG am Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) der Bayerischen Akademie der Wissenschaften drücken. Der SuperMUC-NG ist der vierte nationale Höchstleistungsrechner in Bayern. Er folgt dem SuperMUC und bietet der Wissenschaft erneut ein Vielfaches an Rechenleistung: Das Superhirn auf dem Forschungscampus Garching schafft jetzt 26,7 Petaflops, das sind über 26 Billiarden Rechenschritte pro Sekunde. Sein Vorgänger lag bei 6,4 Petaflops. Der Rechner soll Forschern aus ganz Europa zur Verfügung stehen. Auch Unternehmen können den Rechner nutzen, wenn die Ergebnisse veröffentlicht werden.

Der SuperMUC-NG wird laut LRZ wie sein Vorgänger mit Strom aus hundert Prozent erneuerbaren Energiequellen betrieben und mit warmem Wasser gekühlt. Das senkt die Stromkosten - unter anderem wird die Abwärme des Rechners zur Erzeugung von Kaltwasser genutzt.

SuperMUC-NG soll zunächst in den Testlauf gehen, in dieser Zeit arbeitet sein Vorgänger weiter. Voraussichtlich Ende des Jahres wird der neue Rechner seine volle Leistung erreichen, so dass SuperMUC abgeschaltet werden kann. SuperMUC-NG wird dann für eine Zeit lang der leistungsstärkste in Deutschland sein - bis er wieder von anderen überholt wird.

