Mit einem Messer hat ein Betrunkener an einem Nürnberger U-Bahnhof mehrere Fahrgäste bedroht. Der 23-Jährige sei aggressiv auf Leute zugegangen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Beamten überwältigten den Mann am Montagabend mit Pfefferspray. Verletzt worden sei niemand. Er kam in eine Psychiatrie.

Mitteilung der Polizei