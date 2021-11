In rauchendem Auto unterwegs: Polizei stoppt Betrunkene

Mit einem völlig demolierten Auto ist eine betrunkene Autofahrerin von der Polizei in Bayreuth gestoppt worden. Den Beamten fielen ein platter Reifen und eine Rauchwolke am Wagen der 42-Jährigen auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zudem hingen Blechteile vom Fahrzeug herab und schleiften auf der Straße.

Ein Alkoholtest bei der Fahrerin ergab knapp 2,4 Promille. Daraufhin stellten Beamte den Führerschein sicher. Ihr nicht mehr fahrtüchtiges Auto wurde abgeschleppt.

