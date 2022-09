In Freizeit: Polizist verfolgt Verdächtigen in Badeschlappen

Mit Badeschlappen an den Füßen hat sich ein Polizist in Hof eine Verfolgungsjagd mit einem Verdächtigen geliefert. Der Beamte hatte am Donnerstagabend in seiner Freizeit einen Mann beobachtet, der an einem Auto Kennzeichen abmontierte und andere anbrachte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. „Da ihm dies komisch vorkam, gab sich der Polizeibeamte als solcher zu erkennen und sprach den Mann an.“ Dieser sei daraufhin in sein Auto gesprungen und habe Vollgas gegeben.

Der Polizist nahm die Verfolgung in seinem Privatauto auf. „Unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln“ ging es laut Polizei mit bis zu 100 Stundenkilometern durch die Hofer Innenstadt. Schließlich keilten mehrere Streifenwagen das Fluchtauto ein, die Polizei nahm den 56-Jährigen mit 0,72 Promille Alkohol im Blut fest. Der Mann hatte das Auto laut Mitteilung in Mittelfranken gekauft. Die Polizei vermutet, dass er für eine Ausfuhr die Zulassung vortäuschen wollte.

Was der Polizist neben seinen Badeschlappen trug, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.

© dpa-infocom, dpa:220902-99-606738/2