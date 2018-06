In den Wintermonaten Autobahnen weitgehend baustellenfrei

- In den Wintermonaten sollen Bayerns Autobahnen weitgehend zu baustellenfreien Zonen werden. Die meisten Brücken- und Fahrbahnarbeiten seien bereits in der Vorwoche abgeschlossen worden. Andere Baustellen würden noch in dieser Woche verschwinden, berichteten die beiden Autobahndirektionen im Freistaat auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Der weihnachtliche Urlauberverkehr werde daher kaum noch von verengten Fahrspuren und baustellenbedingten Tempolimits behindert, versprechen die Behörden.

Zum Abbau der Baustellen zwinge schon der Winterdienst. „Die Schneepflüge sind viel zu breit für die verengten Fahrbahnen in den Baustellen“, sagte der Sprecher des Bundesamtes der Autobahndirektion Südbayern, Josef Seebacher. Außerdem würden die aufgeklebten gelben Fahrbahn-Markierungen den Einsatz der Schneeräumer nicht überstehen.