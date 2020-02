In Bayern gibt es so wenige Verkehrstote wie noch nie

In Bayern hat es im vergangenen Jahr so wenige Verkehrstote gegeben wie noch nie seit Beginn der Unfallaufzeichnungen vor 60 Jahren. Die Zahl der Toten sei gegenüber 2018 um 12,5 Prozent auf 541 gesunken, teilte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Donnerstag in München mit. 67 079 Menschen wurden im Straßenverkehr verletzt – auch dies ein neuer Tiefststand und 4,6 Prozent weniger als 2018.

Das Ziel, die Zahl der Verkehrstoten im Freistaat auf unter 550 zu drücken, sei ein Jahr früher als angestrebt erreicht worden, hob Herrmann hervor. Dies sei umso bemerkenswerter, da die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge weiterhin ansteige und im Vorjahr 10,2 Millionen (2018: zehn Millionen) erreicht habe.

Die bayerische Polizei registrierte im vergangenen Jahr 416 611 Verkehrsunfälle, 1,6 Prozent mehr als 2018. Die Zahl der Unfälle mit Sachschäden stieg um 2,4 Prozent während die mit Personenschäden um 4,1 Prozent zurückging. Der Innenminister wertete die Unfallentwicklung als Erfolgsgeschichte und führte diese auch auf die zahlreichen Maßnahmen zur Stärkung der Verkehrssicherheit zurück. 1970 wurden auf bayerischen Straßen bei einem weitaus geringeren Kraftfahrzeugbestand noch 3897 Verkehrstote beklagt, mehr als das Siebenfache von 2019. Zwischen 2013 bis 2018 hatte die Zahl der Verkehrstoten in Bayern um etwa 620 pro Jahr stagniert.

Die meisten Verkehrstoten waren 2019 erneut auf Landstraßen zu beklagen (322 gegenüber 391 in 2018). Innerorts kamen im Vorjahr 133 Menschen ums Leben (2018: 145), auf Autobahnen kamen hingegen vier Menschen mehr als 2018 ums Leben (86 gegenüber 82).

Die verkehrspolitische Sprecherin der SPD im Landtag Inge Aures nahm diese Tatsache zum Anlass, erneut ein Tempolimit auf den Autobahnen zu fordern. „Überall sinkt die Zahl der Verkehrstoten, nur auf den Autobahnen nicht“, erklärte Aures: „Die Vernunft sagt es uns schon lange und jetzt zeigt uns auch die neu vorliegende Statistik, dass es an der Zeit ist, Tempo 130 einzuführen.“ Herrmann sprach sich hingegen gegen ein generelles Tempolimit auf Autobahnen aus.

Jahre mit wenig Schnee und relativ guten Straßenverhältnissen bis in den Winter hinein führen nach den Erfahrungen der Polizei in der Regel zu mehr Motorradunfällen. Diese Erwartungen hätten sich 2019 zum Glück nicht bestätigt, sagte Landespolizeipräsident Wilhelm Schmidbauer. Die Zahl der tödlichen Motorradunfälle ging im Gegenteil im Vorjahr deutlich um 23,6 Prozent auf 116 zurück. „Die getroffenen Maßnahmen wirken“, sagte Herrmann. Die motorisierten Zweiradfahrer stellen dennoch mit 21 Prozent einen überproportionalen Anteil an den Verkehrstoten. Die meisten Unfallopfer saßen in Pkw (46 Prozent), 14 Prozent waren Radfahrer, elf Prozent Fußgänger, vier Prozent Lkw-Insassen.

Nicht zurückgegangen ist die Zahl der getöteten Radfahrer, die wie im Vorjahr bei 77 lag, was auch auf den zunehmenden Radverkehr zurückgeführt wird. Es sei auffällig, dass rund zwei Drittel der insgesamt 17 526 registrierten Fahrradunfälle von den Radfahrern verursacht würden, sagte Herrmann. Häufige Gründe seien selbst verschuldete Stürze, aber auch das „Geisterradeln“ entgegen der Fahrtrichtung und Alkoholeinfluss gewesen. Der sicherheitspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Stefan Schuster forderte einen besseren Schutz für Radfahrer. Insbesondere müsse die Ausrüstung von Lkw mit Abbiegeassistenten „zügig vorangetrieben“ werden. Seit 15. Juni vergangenen Jahres werden auch Unfälle mit E-Scootern als Verkehrsunfälle aufgelistet. In Bayern registrierte die Polizei seither 175 Unfälle mit 141 Verletzten mit diesen Fahrzeugen.

Auch 2019 ist nach Ansicht der Polizei „nicht angepasste Geschwindigkeit“ die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle. Bei diesen Geschwindigkeitsunfällen wurden 2019 141 Menschen getötet, immerhin 26,2 Prozent weniger als 2018. Geschwindigkeitsverstöße hat die bayerische Polizei im Vorjahr mit fast 308 000 Anzeigen (minus 9,6 Prozent) und 846 000 Verwarnungen (minus 4,1 Prozent) verhängt. Die zweithäufigste Ursache tödlicher Verkehrsunfälle war das Missachten der Vorfahrt, vor allem außerorts. 71 Menschen starben dabei. Noch immer sind viele Fahrzeuginsassen nicht angegurtet. Nahezu jeder fünfte tödlich verunglückte Autoinsasse war nicht angeschnallt.