In Bayern ab Montag: So funktioniert die 15-Kilometer-Regel

Ein intensives, der Musik und dem Chorgesang gewidmetes Leben hat sich vollendet. Am vergangenen Donnerstag ist im 88. Lebensjahr Josef „Sepp“ Röck an den Folgen einer Infektion mit dem Corona-Virus gestorben.

Nur wenige Wochen nach dem Tode von Gotthilf Fischer folgte er seinem Vorbild und Inspirator in die Ewigkeit. Am 1. November 1932 in Fulgenstadt geboren, galt schon in frühester Jugend neben der sportlichen Betätigung als Fußballer – Sepp Röck war 1948 einer der Gründungsmitglieder des FV Fulgenstadt – sein Interesse der Musik.