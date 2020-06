Die in einem Auto in Olching (Landkreis Fürstenfeldbruck) verbrannte Frau hat sich der Polizei zufolge selbst getötet. Dies hätten die weiteren Ermittlungen ergeben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Anwohner hatten die Rettungskräfte am frühen Mittwochmorgen alarmiert, weil das Auto neben einer landwirtschaftlich genutzten Lagerhalle im Ortsteil Graßlfing brannte. Rettungskräfte fanden dann darin die Leiche der Frau.