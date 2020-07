Immobilienumsätze steigen und steigen

Der Preisanstieg bei Immobilien setzt sich ungeachtet der Corona-Krise ungebremst fort. Im ersten Halbjahr lagen die Umsätze mit Gebäuden und Grundstücken in Bayern mit einem Plus von 18,7 Prozent bei 32,4 Milliarden Euro, wie der Immobilienverband Süd am Donnerstag in München mitteilte. Zum Vergleich: In der ersten Jahreshälfte 2019 waren es 27,3 Milliarden Euro gewesen.

Der Immobilienverband rechnet auch nicht mit einem Ende dieser Entwicklung: Da die Zuversicht in Finanz- und Aktienmärkte etwas gesunken ist, werden Immobilien demnach umso gefragter. Es sei zu erwarten, dass die Corona-Krise eine Umschichtung von Kapital in Immobilienanlagen weiter verstärke.