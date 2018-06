Immobilienpreise explodieren im Münchner Umland

Der rasante Anstieg der Immobilienpreise im Münchner Umland hat inzwischen auch viele vor wenigen Jahren noch als vergleichsweise günstig geltende Kreisstädte erfasst. Die Kaufpreise für Häuser und Eigentumswohnungen sind in vielen Umlandgemeinden in den vergangenen fünf Jahren erheblich schneller gestiegen als in der Landeshauptstadt selbst, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Untersuchung des Immobilienverbands Deutschland Süd (IVD) hervorgeht.

So waren Eigentumswohnungen in Erding im Herbst 2017 mit einem Preisanstieg von 88 Prozent im Schnitt schon fast doppelt so teuer wie fünf Jahre zuvor, in Dachau waren es 75 Prozent und in Ebersberg 68 Prozent.

In München dagegen stiegen die Preise mit einem Plus von 63 Prozent etwas weniger rasant. Doch Hauptursache für die Entwicklung im Umland ist nach Einschätzung von IVD-Marktforscher Stephan Kippes der Wohnungsmangel in der Landeshauptstadt: „Angesichts der enormen Wohnraumknappheit sowie immer weiter steigender Immobilienpreise im Stadtgebiet steigt der Siedlungsdruck und als Folge auch das Preisniveau im Münchner Umland.“

Ein schwacher Trost für Mieter ist, dass bei Neuvermietungen die Mieten etwas langsamer steigen als die Kaufpreise - in München seit Herbst 2012 um ein Fünftel, in Ebersberg und Erding dagegen um jeweils knapp die Hälfte. Lediglich im reichen Starnberg, wo das Wohnen ohnehin schon seit langem sehr teuer ist, fiel der Mietanstieg mit plus siebzehn Prozent vergleichsweise moderat aus.