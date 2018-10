Immobilienmesse Expo Real beginnt in München

Mit so vielen Ausstellern wie noch nie beginnt heute in München Europas größte Immobilienmesse Expo Real. Gut 2040 Unternehmen und Organisationen wollen sich auf dem dreitägigen Branchentreffen präsentieren. Nach jahrelangem Bauboom in mehreren europäischen Ländern ist die Stimmung in der Branche laut der alljährlichen Messe-Umfrage unter knapp 1400 Immobilienfachleuten nach wie vor sehr gut. Im ersten Halbjahr sind in Europa 128 Milliarden US-Dollar mit Immobilien umgesetzt worden, neun Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Doch gibt es Anzeichen, dass sich das Wachstum angesichts der vielen wirtschaftlichen Risikofaktoren vom Brexit bis zum amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt verlangsamen könnte.