Immer wieder Ärger mit Polizei-Dateien

Immer wieder geraten Bürger wegen Einträgen in Polizeidateien unnötig oder zu Unrecht in ein schiefes Licht. Darauf hat der bayerische Datenschutzbeauftragte Thomas Petri bei der Vorstellung seines Tätigkeitsberichts 2017/2018 am Montag in München hingewiesen. Bürger könnten leicht in polizeiliche Dateien geraten und darin verbleiben, „ohne davon auch nur ansatzweise etwas zu wissen“, heißt es in dem Bericht.

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und das neue bayerische Polizeirecht haben Petri und seinen Mitarbeitern zusätzliche Arbeit verschafft. Die DGSVO habe eine Flut von Beratungsersuchen, zusätzliche Beschwerden und auch Pannenmeldungen nach sich gezogen, berichtete Petri. Letztere sind eine Art Selbstanzeige, bei denen Behörden eigene Datenschutzfehler und -versäumnisse melden, um Bußgelder in bis zu sechsstelliger Höhe zu vermeiden.

Mit Blick auf die Novelle des bayerischen Polizeiaufgabengesetzes (PAG) und dem damit eingeführten Begriff der „drohenden Gefahr“ hatte der bayerische Datenschutzbeauftragte von Anfang an Bedenken. Bei dieser Haltung blieb er auch am Montag. Seit Inkrafttreten der Änderungen Ende 2018 werde praktisch jede präventive Telekommunikations-Überwachungsmaßnahme von der Polizei nicht mehr mit einer „konkreten“, sondern nur noch mit einer „drohenden Gefahr“ begründet, so Petri. Die mit der bayerischen Gesetzeslage verbundene Möglichkeit der Polizei, mit eingeschalteten Bodycams in Privatwohnungen einzudringen, ist nach Ansicht Petris „schlichtweg verfassungswidrig“. Eine von der bayerischen Staatsregierung einberufene Kommission zur Evaluierung der PAG-Novelle, der auch Petri angehört, will seine Arbeit im Sommer abschließen.

„Mitziehklausel“ und die Folgen

Jenseits der Probleme mit dem neuen Polizeirecht ist das zähe Leben so mancher Einträge in polizeilichen Dateien nach wie vor ein Schwerpunkt der Arbeit des bayerischen Datenschutzbeauftragten. Petri schilderte einen Fall, in dem ein heute 32-Jähriger immer noch mit einem Eintrag zu kämpfen hat, den ihm der Besitz von 0,1 Gramm Cannabis im Alter von 17 Jahren beschert hat. Es werde noch immer nicht die Vorgabe berücksichtigt, derzufolge Daten nur dann weiterhin gespeichert werden dürfen, wenn ein Verdacht „von einiger Substanz“ fortbestehe. Es sei ein ständiges Ärgernis, dass Menschen weiter in Polizeidateien gespeichert seien, bei denen jeder Tatverdacht entfallen sei, sagte Petri.

Besonders missfällt dem Datenschützer die sogenannte „Mitziehklausel“. Nach dieser Regelung verlängert eine neue polizeiliche Speicherung die Speicherdauer aller vorherigen Speicherungen. Dies kann dazu führen, dass zum Beispiel der Besitz von geringen Mengen Cannabis im jugendlichen Alter über „unnötig lange Zeiträume“ von der Polizei gespeichert bliebe, heißt es in dem Datenschutzbericht. Wenn die Polizei etwas über eine Person in ihrer Datei findet, ist dies meistens Anlass für eine besonders akribische Überprüfung des Betroffenen.

Nicht überall im staatlichen oder kommunalen Behördenapparat ist offenbar bekannt, dass eine Videoüberwachung öffentlicher Räume unzulässig ist, wenn diese nicht mit einem „funktionellen Sicherheitskonzept“ hinterlegt ist. So waren im Umfeld eines Asylbewerberheims Kameras angebracht, deren Aufnahmen sich nie jemand ansah.