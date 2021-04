Immer mehr Obdachlose in Bayern werden Opfer einer Gewalttat

Die Lage in den Krankenhäusern der Oberschwabenklinik (OSK) bleibt angespannt, aber noch beherrschbar. Momentan werden in Ravensburg und Wangen sogar etwas weniger Patienten auf den Intensivstationen wegen Covid-19 behandelt, dafür zieht die Zahl auf den Normalstationen deutlich an.

„Und die Patienten sind eine Generation jünger geworden“, sagt OSK-Pressesprecher Winfried Leiprecht. Der kommunale Klinikverbund bereitet sich darauf vor, in naher Zukunft mehr Covid-Patienten auf den Intensivstationen aufzunehmen.