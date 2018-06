Immer mehr Fachkräfte in Bayern fehlen

Von Florian Bührer

Mit 5000 Betten entsteht vor den Toren Leutkirchs ein „neues“ Dorf, größer als alle Teilorte. In Spitzenzeiten werden sich mehrere tausend Menschen täglich in dem 184 Hektar großen Ferienpark im Allgäu aufhalten. Für das Team des Freizeitparks und die ortsansässige Feuerwehr eine Herausforderung. Der Konzern hat in den letzten Jahren massiv in den Brandschutz investiert und rüstet nun auch die Urlauer Feuerwehr auf.

„Eine Herausforderung, aber nichts Unbekanntes“ Der Konzern habe beim Thema Brandschutz in den vergangenen Jahren ...