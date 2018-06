Immense Schäden nach Unwetter im Landkreis Wunsiedel

Nach einem starken Unwetter im Landkreis Wunsiedel ist das Ausmaß der Schäden zunächst nicht abzusehen. „Sicher ist nur: die Schäden sind immens, ihre Beseitigung wird wohl teilweise Wochen und Monate in Anspruch nehmen“, teilte eine Sprecherin des Landratsamtes mit. Betroffen von den starken Regenfällen und heftigem Wind am Donnerstagabend waren vor allem Arzberg, Schirnding und Marktredwitz: Keller liefen voll Wasser, Straßen wurden unterspült, Parkplätze verwandelten sich in Seen. Man sei stundenlang im Einsatz gewesen, schrieb die Feuerwehr Marktredwitz auf ihrer Facebook-Seite. Straßen mussten gesperrt werden, weil sie nicht mehr passierbar waren.