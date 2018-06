Im NSU-Prozess wird erneut mutmaßlicher „Hammerskin“ vernommen

- Das Oberlandesgericht München will im NSU-Prozess heute erneut ein mutmaßlich ausgestiegenes Mitglied der militanten „Hammerskins“ vernehmen. Bei der letzten Befragung des Zeugen weigerte er sich, Fragen über seine Mitgliedschaft in der rechtsextremen Gruppe und über ihre Struktur zu beantworten. Der Vorsitzende Richter ermahnte ihn mehrmals, dass er zu Auskünften verpflichtet sei und kündigte seine erneute Ladung an. Die „Hammerskins“ gelten als eine Art gewaltbereiter Geheimbund mit strengen Ritualen und Schweigeverpflichtungen.

Ursprünglich war für Donnerstag die 90 Jahre alte Großmutter der Hauptangeklagten Beate Zschäpe als Zeugin geladen. Sie hatte sich aber krankgemeldet und ein Attest vorgelegt. Die Ermittler machen das Trio des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) für zehn Morde und zwei Sprengstoffanschläge verantwortlich.

