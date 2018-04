Im ersten Quartal 50 Autofahrer ohne Führerschein erwischt

Bei Grenzkontrollen gehen der Bundespolizei nicht nur Schlepper mit ihren Flüchtlingen oder Drogenschmuggler ins Netz. Immer wieder stoppen die Beamten auch Autofahrer, die ohne Führerschein am Steuer sitzen. 50 Fälle dieser Art seien es im ersten Quartal dieses Jahres allein bei Kiefersfelden an der Grenze zu Österreich gewesen, teilte die Bundespolizei in Rosenheim am Montag mit.

Beispielsweise hatte sich jüngst ein 24-Jähriger ans Steuer gesetzt, obwohl die Münchner Justiz erst im März einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verhängt hatte. Außerdem wird ihm Trunkenheit im Straßenverkehr vorgeworfen. Die Bundespolizisten nahmen dem 24-Jährigen die Autoschlüssel ab - und verhafteten ihn.