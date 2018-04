Im Blickpunkt: Kuipers pfeift FC Bayern gegen Real

Der Niederländer Björn Kuipers leitet am Mittwoch in München das Halbfinal-Hinspiel der Champions League zwischen dem FC Bayern und Real Madrid. Der international erfahrene Schiedsrichter hat schon Partien beider Kontrahenten gepfiffen. Der 35-Jährige steht nach den Vorkommnissen im Viertelfinale zwischen Bayern und Real im vergangenen Jahr unter besonderer Beobachtung. Beim 2:4 nach Verlängerung im Rückspiel in Madrid fühlten sich die Bayern von Schiedsrichter Viktor Kassai aus Ungarn massiv benachteiligt.

„Das letzte Spiel war schon extrem von der Schiedsrichterleistung her. Der hat nicht nur einen elementaren Fehler gemacht, sondern drei, vier“, erinnerte Präsident Uli Hoeneß vor der Neuauflage des europäischen Klassikers.

