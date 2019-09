Ilztalbahn nimmt nach Unfall Betrieb wieder auf

Nach mehreren Tagen Pause wegen eines Unfallschadens fährt die Ilztalbahn in Niederbayern von Samstag an wieder. „Für die restliche Saison kann die Ilztalbahn nun nochmals unter Beweis stellen, dass sie als sinnvolle Alternative zur Straße einen Beitrag zur touristischen Anbindung des unteren Bayerischen Waldes leisten kann“, sagte Geschäftsführer Thomas Schempf am Donnerstag.

Nach einem Unfall an einem Bahnübergang bei Hutthurm (Landkreis Passau) war der Verkehr der Ilztalbahn vorübergehend eingestellt worden. Eine Autofahrerin hatte einen Zug am 7. September beim Überqueren der Gleise mit ihrem Wagen gerammt. In der Bahn befanden sich während des Zusammenpralls fünf Menschen. Verletzt wurde niemand. Der Zug entgleiste durch den Zusammenprall, zudem wurde eine Weiche beschädigt.

Die Ilztalbahn fährt im Sommerhalbjahr auf der Bahnstrecke Passau - Freyung. Die Züge werden ehrenamtlich betrieben und sollen den Tourismus in der Region fördern.

