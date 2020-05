Ilse Aigner frisch gestrichen

In der Corona-Krise wird die Parkbank zum knappen Gut. Die Plätze sind begrenzt - zusammenrücken geht nicht. Mit Mundschutz hat Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) am Dienstag „ihr“ frisch gestyltes und neu gestrichenes Bankerl in Aschau im Chiemgau besucht. Der Ort bietet als „Bankerldorf“ mit 200 besonders gestalteten Sitzgelegenheiten gerade jetzt in der Corona-Krise viele Möglichkeiten zum regelkonformen Ausspannen mit Abstand.

Aigner hatte 2014 das „Lausdirndl-Bankerl“ mit ihrem Konterfei und zwei Mädchenfiguren in Tracht gestiftet. Nach sechs Jahren allerdings war ein Lifting nötig - der Lack war ab. „Nach sechs Jahren ist die Farbe abhanden gekommen“, sagte Aigner, die sich neben ihrem neu bemalten und ebenfalls mit einem Mund-Nasen-Schutz ausgestatteten Ebenbild präsentierte.

