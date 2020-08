Illegales Autorennen: Polizei kassiert am Ziel Führerscheine

Die Polizei hat im schwäbischen Kissing (Landkreis Aichach-Friedberg) die Führerscheine von drei Teilnehmern eines illegalen Autorennens einkassiert. In der Nacht auf Sonntag war einer Polizeistreife die „rasante Fahrweise“ dreier Autos aufgefallen. Die Ermittler beobachteten nach eigenen Angaben daraufhin, wie sich die drei Fahrer erneut zu einem Rennen nebeneinander aufreihten. Am Ende der kilometerlangen Strecke angekommen, kontrollierten die Beamten die Fahrer. Dort konfiszierten sie in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Führerscheine der drei Teilnehmer. Zum Alter der Fahrer machte die Polizei keine Angaben. Eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer habe nicht stattgefunden.