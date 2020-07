Illegales Autorennen gestoppt: Mit 140 km/h durch München

Mit bis zu 140 km/h haben sich zwei Mercedes-Fahrer in der Münchner Innenstadt ein Autorennen geliefert. Die erlaubte Geschwindigkeit betrug 50 km/h, wie ein Polizeisprecher am Dienstag bestätigte. Laut Pressemiteilung vom Montag war zufällig eine Polizeistreife vor Ort, die den beiden Männern in der Nacht von Sonntag auf Montag bei ihrem Rennen folgte und sie schließlich zum Halten brachte. Demnach hielten der 18-jährige Fahrer aus dem Landkreis Dachau und sein 30-jähriger Kontrahent aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck zunächst an einer roten Ampel und ließen wiederholt ihre Motoren aufheulen. Als die Ampel auf Grün schaltete, beschleunigten beide Fahrzeuge den Angaben zufolge auf mehr als 100 km/h. An der nächsten Kreuzung seien die beiden Wagen wieder zum Stehen gekommen, die Fahrer ließen erneut die Motoren aufheulen und beschleunigten, nachdem die Ampel auf Grün wechselte, auf bis zu 140 km/h. Die Geschwindigkeiten ermittelten die Streifenbeamten durch „Nachfahren“, wie ein Sprecher mitteilte. Die Polizei beschlagnahmte die Führerscheine der beiden Männer und stellte die Autoschlüssel sicher. Beide Fahrer wurden angezeigt.

Pressebericht Polizei München