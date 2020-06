Illegale nächtliche Busfahrt endet mit Unfall

Die illegale Spritztour einer Gruppe junger Leute mit einem Bus in Unterfranken ist in einem Unfall geendet. Die Gruppe habe gegen Mitternacht einen parkenden Omnibus geknackt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Anschließend sei die Truppe durch die Würzburger Innenstadt sowie durch einige Dörfer in der Region gefahren - insgesamt mehr als 100 Kilometer. Dabei beschädigten sie den Erkenntnissen nach ein Wohnhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Die Gruppe fuhr den ebenfalls beschädigten Bus auf den Parkplatz in Würzburg zurück und flüchtete. Die Polizei ermittelte mehrere Tatverdächtige und leitete Strafverfahren wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

Pressemitteilung Polizei