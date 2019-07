Igel beim Liebesspiel lösen großen Polizeieinsatz aus

Zwei liebestolle Igel haben an einer Grundschule in Augsburg mehrere Polizeistreifen auf den Plan gerufen. Anwohner hätten in der Nacht zum Montag verdächtige Geräusche gehört und gesehen, dass der Bewegungsmelder die Beleuchtung ausgelöst habe, teilte die Polizei mit.

Mehrere Beamte fuhren sofort zur Grundschule und umstellten das Gebäude. Mit dem Hausmeister durchsuchten die Polizisten die Räume und fanden die Lärmquelle: ein Igelpaar beim Liebesspiel.

Der Bewegungsmelder war nach Polizeiangaben wohl durch ein offenstehendes Fenster ausgelöst worden, das sich im Wind bewegte. Ohne die Igel zu stören, rückten die Polizisten wieder ab.