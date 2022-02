IG Metall gegen coronabedingt längere Arbeitszeiten

Die IG Metall in Bayern lehnt vorbeugend coronabedingt längere Arbeitszeiten ab. Das sagte Bezirksleiter Johann Horn am Dienstag in München. „Wenn die Unternehmen auch da zu uns kommen und sagen: Wir haben zu wenig Arbeitskräfte, wir müssen die Arbeitszeiten ausweiten und die Ruhezeiten eindämmen, dann ist eins klar: Die IG Metall wird erheblichen Widerstand leisten.“

Anlass sind Befürchtungen, die Omikronwelle könne zu massenhaften Krankmeldungen führen. Die IG Metall appelliert daher an die Bundesregierung, bei der angedachten allgemeinen Impfpflicht sehr sorgfältig vorzugehen: Ein Ungeimpfter habe dann unter Umständen keinen Zutritt zu seinem Betrieb, sagte Horn. „Es wird ihm möglicherweise das Recht auf Arbeit genommen, und vielleicht drohen ihm sogar Sperrzeiten beim Arbeitslosengeld“, sagte Horn. „Ich halte das für höchst problematisch, denn hier geht es ja nicht darum, dass jemand nicht ins Kino kann.“

Nicht geklärt ist nach Horns Worten aber, ob die IG Metall ungeimpften Mitgliedern Rechtsschutz für arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen gewähren wird. Die Gewerkschaft appelliert an alle Arbeitnehmer, sich impfen beziehungsweise boostern zu lassen. Mit Rechtsschutzanfragen ungeimpfter Mitglieder bereits konfrontiert ist die Gewerkschaft Verdi, da ab 15. März die Impfpflicht im Gesundheitswesen gelten wird.

Die Metall- und Elektroindustrie ist Bayerns wichtigster Wirtschaftszweig, doch auch die IG Metall spürt die Auswirkungen der Coronakrise. Die Gewerkschaft hatte Ende 2021 noch 366.000 Mitglieder, 6800 weniger als ein Jahr zuvor.

