IG Metall: Bei Airbus-Tochter sollen 500 Leiharbeiter gehen

Bei der Airbus-Tochter Premium Aerotec in Augsburg sollen nach Gewerkschaftsangaben bis zu 500 Zeitarbeiter ihren Job verlieren. Die Mitarbeiter seien am Mittwoch in einer Versammlung informiert worden, „dass 300 Zeitarbeitnehmer dieses Jahr und nächstes Jahr 150 bis 200 Zeitarbeitnehmer gehen sollen“, berichtete Augsburgs IG-Metall-Chef Michael Leppek am Donnerstag. Zuvor hatte die „Augsburger Allgemeine“ über einen Stellenabbau in dieser Größenordnung berichtet. Von Premium Aerotec gab es zunächst keine konkreten Angaben zu den Sparplänen.

Airbus hatte am Mittwoch in Frankreich bekannt gegeben, dass wegen der Auftragsflaute beim Passagierjet A380 und dem Militärtransporter A400M bis zu 3700 Stellen in Deutschland und drei anderen europäischen Ländern auf den Prüfstand stehen. Das Unternehmen wolle versuchen, den meisten der betroffenen Mitarbeiter neue Stellen anzubieten. In Deutschland soll neben Augsburg besonders Bremen betroffen sein, Details wurden aber nicht genannt.

Gewerkschafter Leppek sagte, es sei bislang noch nicht klar, ob der Jobverlust für die Leiharbeiter konkret auf die europaweit angekündigten Stellenstreichungen von Airbus zurückzuführen sei. Die Gewerkschaft habe Premium Aerotec und die Mutter Airbus aufgefordert, für eine bessere Auslastung des schwäbischen Werks und die Sicherheit der Arbeitsplätze zu sorgen. „Natürlich können wir als IG Metall dies nicht akzeptieren, auch wenn es sich um Leiharbeitnehmer handelt“, sagte Leppek.

Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) machte den betroffenen Mut, dass sie auch bei einem Jobverlust bei der Airbus-Tochter in der Region gute Chancen hätten. „Vor Ort sowie im Umkreis werden händeringend Fachkräfte gesucht, auch im Bereich der Flugzeugindustrie“, sagte er.

Premium Aerotec hat nach eigenen Angaben mehr als 10 000 Beschäftigte am Unternehmenssitz in Augsburg, an den vier norddeutschen Standorten Bremen, Hamburg, Nordenham und Varel sowie in einem Werk in Rumänien. In Augsburg werden unter anderem Rumpfteile und Leichtbaukomponenten aus Kohlefaser gefertigt. Die Konzernmutter Airbus prüft seit einiger Zeit den Verkauf der Augsburger Tochter.

