Ifo-Chef Fuest zu GroKo-Europaideen: „Wirklich katastrophal“

Die künftige Bundesregierung wird in der Steuerpolitik nach Einschätzung von Ifo-Chef Clemens Fuest unter Zugzwang geraten. Die US-Steuerreform von Präsident Donald Trump werde den internationalen Steuerwettbewerb anheizen, prophezeite Fuest am Dienstag in München. „Die wird sich auswirken wie ein Erdbeben auf die internationale Besteuerung“, sagte Fuest vor Beginn eines Steuersymposiums des bayerischen Handwerkstags. Auch Frankreich und Spanien wollten die Unternehmenssteuern senken.

Der prominente Ökonom erwartet zwei Effekte, falls die Bundesregierung nicht reagiert: einen Rückgang der Unternehmensinvestitionen in Deutschland und Versuche der international tätigen Firmen, Verluste und Kosten dem deutschen Fiskus zu melden, Gewinne aber vermehrt im Ausland zu versteuern. Fuest empfiehlt eine Senkung der Unternehmenssteuern auch in Deutschland - einschließlich einer großen Steuerreform mit einer Abschaffung der Gewerbesteuer. Diese solle in einen Zuschlag zur Einkommen- und Körperschaftsteuer umgewandelt werden.

Handwerkspräsident Franz Xaver Peteranderl beklagte, die letzte Unternehmenssteuerreform in Deutschland liege zehn Jahre zurück. „Entlastung gab es so gut wie keine, und wenn, dann in homöopathischen Dosen.“

Fuest hält darüber hinaus die europapolitischen Pläne der künftigen großen Koalition für „wirklich katastrophal“. Der Wissenschaftler kritisierte am Vorabend die Zusage einer Erhöhung der deutschen Zahlungen an die EU, ohne dafür Gegenleistungen zu verlangen. „Der größte Fehler ist, sich hinzustellen und zu sagen: Wir wollen mehr zahlen.“

Im Koalitionsvertrag von Union und SPD heißt es unter anderem, dass die künftige Koalition die EU finanziell stärken wolle und zu höheren Beiträgen Deutschlands bereit sei, unter anderem für einen europäischen Investivhaushalt. Fuest sieht darin die Gefahr, dass finanzschwache EU-Länder ihre Lasten auf Deutschland abwälzen.