Ifo-Chef Fuest verteidigt Freihandelsabkommen TTIP

- Ifo-Präsident Clemens Fuest hat den Gegnern des europäisch-amerikanischen Freihandelsabkommens TTIP vorgeworfen, den Wohlstand Deutschlands aufs Spiel zu setzen. „Ich habe wenig Verständnis dafür, dass Freihandel so skeptisch gesehen wird. Wir leben davon!“, sagte Fuest am Donnerstag in München.

In Deutschland gebe es Skepsis und Widerstand gegen Atomkraft, Biotechnologie, Gentechnologie und sehr viel mehr. Aber „von irgendwas muss Deutschland leben“, sagte Fuest. Für eine Exportnation sei es gefährlich, TTIP in Bausch und Bogen abzulehnen. Allerdings müssten die Verhandlungen transparenter laufen.

Fuest hält am Donnerstagnachmittag auf der Ifo-Jahresversammlung seinen Antrittsvortrag. Sein Vorgänger Hans-Werner Sinn legt seinen letzten Rechenschaftsbericht vor. Damit ist der Stabwechsel an der Spitze des Münchner Instituts für Wirtschaftsforschung abgeschlossen.