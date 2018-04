Ice Tigers verpflichten Stürmer Acton aus Schwenningen

Die Nürnberg Ice Tigers haben Stürmer Will Acton von den Schwenninger Wild Wings verpflichtet. Der ehemalige NHL-Profi erhält einen Dreijahresvertrag bis 2021, wie die Franken am Donnerstag bekanntgaben. Der 30-Jährige ist einer der erfolgreichsten Angreifer der vergangenen Jahre in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Seit seinem Debüt in Schwenningen 2015 erzielte er in 151 Spielen 52 Tore und 97 Assists. Mehr Scorerpunkte gelangen in diesem Zeitraum nur Münchens Keith Aucoin und Actons künftigem Sturmpartner Patrick Reimer. Von 2013 bis 2015 war der Kanadier auch in der nordamerikanischen Eliteliga NHL für die Edmonton Oilers aktiv.

„Will ist ein absoluter Top-Mittelstürmer in unserer Liga“, lobte Nürnbergs Sportdirektor Martin Jiranek. „Er ist ein Spieler, den man sowohl in der Defensive als auch in der Offensive in jeder wichtigen Situation auf dem Eis haben möchte. Mit ihm bekommen wir einen sehr spielstarken Leader, dessen Fähigkeiten perfekt zu unserem System passen. Wir freuen uns sehr darauf, Will und seine Familie mindestens für die nächsten drei Spielzeiten bei uns in Nürnberg zu haben.“

