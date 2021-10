Ice Tigers verpflichten früheren NHL-Coach als Cheftrainer

Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben einen Nachfolger für den Ende September freigestellten Cheftrainer Frank Fischöder gefunden. Der ehemalige NHL-Coach Tom Rowe soll die Franken wieder zurück in die Erfolgsspur führen und erhält einen Vertrag bis Saisonende, wie der Club am Dienstag mitteilte. „Mit Tom Rowe haben wir einen sehr erfahrenen Trainer verpflichtet, von dem ich glaube, dass er uns genau das geben kann, was wir im Augenblick benötigen“, sagte Sportdirektor Stefan Ustorf laut Mitteilung.

Nach Stationen als Coach in Russland sowie in der NHL bei den Florida Panthers stand der 65 Jahre alte US-Amerikaner zuletzt an der Bande der Black Wings Linz in Österreich. „Toms langjährige Erfahrung auf höchstem Niveau wird jedem einzelnen Spieler sehr hilfreich sein. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm“, sagte Ustorf.

Mit nur drei Siegen aus elf Spielen befinden sich die Franken derzeit im unteren Tabellendrittel. Mit Rowe, der am Mittwochnachmittag in Nürnberg erwartet werde, soll am Freitag (19.30 Uhr) gegen die Krefeld Pinguine der erste Sieg nach drei Pleiten in Serie her.

