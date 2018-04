Ice Tigers verlängern mit Fox: Buzás wechselt zu Düsseldorf

Die Nürnberg Ice Tigers haben den Vertrag von Dane Fox bis 2019 verlängert und damit einen Offensiv-Leistungsträger für die kommende Saison der Deutschen Eishockey Liga gehalten. Der 24 Jahre alte Kanadier war mit 20 Treffern der zweitbeste Torjäger der Franken und kam in allen 64 Saisonspielen zum Einsatz. „Dane Fox hatte eine sehr gute erste Saison in der DEL“, sagte Sportdirektor Martin Jiranek am Freitag und lobte: „Er hat ganz besonders in den Playoffs mit unglaublich viel Herz und Kampfgeist gespielt.“ In der K.o.-Phase waren die Nürnberger im Halbfinale ausgeschieden.

Indes wurde bekannt, wohin es Patrick Buzás zieht: Der Angreifer wechselt von Nürnberg zur Düsseldorfer EG. Der 30 Jahre alte Ex-Nationalspieler unterschrieb einen Vertrag für die Saison 2018/19. Die Franken hatten Anfang der Woche die Trennung bekanntgegeben.

Tweet Nürnberg

Pressemitteilung Düsseldorfer EG