Ice Tigers mit Verletzungssorgen vor DEL-Saisonstart

Die Nürnberg Ice Tigers müssen zum Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mehrere verletzte Spieler ersetzen. Wie die Franken mitteilten, wurde Verteidiger Oliver Mebus am Dienstag am Sprunggelenk operiert. Der Nationalspieler falle voraussichtlich bis Dezember aus. Stürmer Dane Fox muss wegen einer Schulterverletzung vier bis sechs Wochen pausieren. Im ersten Spiel am Freitag (19.30 Uhr) in Schwenningen werden dem Halbfinalisten der Vorsaison zudem Petr Pohl wegen einer Gehirnerschütterung und Mike Mieszkowski wegen einer Adduktorenblessur fehlen. Ein Einsatz von Verteidiger Tom Gilbert ist wegen muskulärer Probleme noch offen.

Mitteilung

Tabelle und Spielplan DEL

Spielplan Ice Tigers

Kader Ice Tigers

Weitere News Ice Tigers