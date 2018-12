ICE stoßen bei Rangierfahrt zusammen: Hoher Schaden

Zwei ICE-Züge der Deutschen Bahn sind in München bei Rangierfahrten zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch hoher Sachschaden, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Der Unfall ereignete sich danach an Heiligabend vor der Werkshalle des ICE-Betriebswerkes. Ein ICE stand unmittelbar vor der Einfahrt in die Werkshalle, als ein weiterer ICE denselben Gleisabschnitt mit etwa 25 km/h befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Züge. Dabei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, sie waren nicht mehr fahrbereit. Zudem entgleisten bei dem stehenden Zug zwei Achsen. Nach einer vorläufigen Schätzung beträgt der Schaden an beiden Zügen mindestens 100 000 Euro.