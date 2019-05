Ein besonders hungriger Dieb mit einer Vorliebe für Schokoladeneier ist in einem Supermarkt im oberpfälzischen Weiden auf frischer Tat ertappt worden. Der 77-jährige Mann wurde dabei beobachtet, wie er an Ort und Stelle die Süßigkeiten vernaschte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Obwohl der Senior den Verzehr der Schokoeier im Wert von sechs Euro am Montagnachmittag zugegeben hat, erwartet ihn eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.