Hundewelpe unter Autositz: Muss befreit werden

Die Feuerwehr hat in München einen Hundewelpen aus einer Notlage unter einem Beifahrersitz gerettet. Die drei Monate alte Malteserhündin kroch unter den Autositz und konnte sich dann nicht mehr selbst befreien, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Die Besitzer fuhren deshalb am Mittwochabend zur Feuerwache und baten um Hilfe. Die Feuerwehr rettete Hündin „Gina“, indem sie die Schrauben am Sitz lockerten. Die Hündin wurde dem Ehepaar „unverletzt, aber sehr aufgeregt“ übergeben, teilte die Feuerwehr weiter mit.

Pressebericht