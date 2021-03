Hundewelpe sollte nach Deutschland geschmuggelt werden

Einen wenige Wochen alten Hundewelpen haben Polizisten bei einer Grenzkontrolle in Oberfranken in einem Auto gefunden. Unter einer Decke im Kofferraum eines aus Tschechien kommenden Autos entdeckten die Beamten am Grenzübergang Selb (Landkreis Wunsiedel) den kleinen Hund, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Ein Tierarzt des Veterinäramtes habe dann am frühen Sonntagmorgen festgestellt, dass der Welpe erst sieben bis acht Wochen alt war und über keinerlei Impfungen verfügte. Nach Polizeiangaben müssen Hunde bei der Einreise nach Deutschland mindestens 15 Wochen alt sein. Weil dem Welpen die sehr wichtige Tollwutimpfung fehlte, wurde er zur Quarantäne in ein Tierheim gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Gegen die 39-jährige Besitzerin wird nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

